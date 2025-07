Sono venti gli incendi, che hanno visto impegnati la protezione civile, vigili del fuoco, corpo forestale in Sicilia. Gli incendi sono divampati a Licata (Agrigento) nella stata 115 in contrada Montegrande, a Vittoria (Ragusa) lungo la statale 115 al bivio di Acate, a Paternò (Catania), sulla strada provinciale 135 vicino a via Balatelle, a Campobello di Mazara in località Tre Fontane.

Ancora roghi sono divampati a Vizzini (Catania) in contrada Mastransaldo a Mazara del Vallo a Borgo Delia e Buseto in località Tangi. Le squadre di soccorso sono state impegnate a Biancavilla a Paceco alla diga Bajata, al Boschetto di Santa Ninfa a Partanna a Caltanissetta e a Ragalna: incendio in località Capreria. Altri sette incendi sono stati appiccati nella zona di Corleone e Roccamena.