Un grave incidente si è verificato in centro città all’angolo fra via Duca della Verdura, via Libertà è e via Notarbartolo.

Una persona sarebbe stata investita e sarebbe rimasta a terra. La strada è stata chiusa con il nastro e isolata per impedire il passaggio anche pedonale.

I mezzi provenienti da via Libertà vengono tutti dirottati su via Notarbartolo ed il traffico è impazzito.

Non si conoscono ancora i dettagli dell’avvenuto ne la gravità dell’incidente.

Sul posto i vigili urbani, il 118 e personale addetto al traffico e alla manutenzione stradale per interdire la circolazione.

In aggiornamento