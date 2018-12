Incidente stradale molto grave in viale Regione Siciliana nei pressi del carcere Pagliarelli. Una persona è rimasta sull’asfalto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili urbani.

Il ferito un ragazzo di 21 anni finito in codice rosso all’ospedale Civico. Il ragazzo era in sella ad una moto quando è avvenuto l’urto con un’automobile, per cause ancora da verificare e su cui stanno indagando gli uomini dell’Infortunistica della polizia municipale. Uno scontro violento, con il centauro che è pesantemente caduto a terra, riportando varie ferite e lesioni.

Soccorso dagli uomini del 118, è stato trasportato all’ospedale Civico in codice rosso: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Molte le ripercussioni sul traffico nella zona, che è stato rallentato per circa due ore.

Altri due incidenti nella notte tra sabato e domenica, con il bilancio di due feriti lievi. Il primo si è verificato intorno alle 3, quando un’auto e una moto si sono scontrate all’incrocio tra via Giacomo Cusmano e via Turrisi Colonna. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, che sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Civico, ma le loro condizioni per fortuna non destano alcuna preoccupazione. Altro sinistro intorno alle 4, quando un’automobilista si è andato a schiantare su una vettura parcheggiata, danneggiandola, in via Crocifisso a Pietratagliata, all’altezza del centro Leoni, in zona corso Calatafimi.

Alcuni testimoni dell’incidente hanno segnalato l’accaduto alla centrale della polizia municipale, che è intervenuta insieme agli uomini del 118, ma una volta arrivati sul luogo del sinistro gli agenti dell’infortunistica non hanno trovato il conducente che aveva danneggiato l’auto in sosta, ma hanno comunque effettuato i rilievi dell’incidente. Nella notte tra giovedì e venerdì tra via Sciuti e viale Lazio altri due ragazzi erano rimasti feriti. La più grave G. M., di 24 anni, che era alla guida di una Fiat Panda, mentre al volante di una Cinquecento c’era M.M., di 21 anni. La ventiquattrenne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, dove è ricoverata in prognosi riservata.