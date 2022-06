Gravissimo incidente sulla provinciale che collega Caccamo a Montemaggiore Belsito. Due ragazzi di 23 e 19 anni a bordo di una moto Aprilia si sono scontrati frontalmente con un’Audi A3.

Dai rilievi dei carabinieri sarebbe stati i giovani a bordo dello scooter ad invadere la corsia la corsia opposta dove stava arrivando l’auto. L’impatto è stato inevitabile. Saranno i rilievi a stabilire l’esatta responsabilità dello scontro.

I due ragazzi di Montemaggiore Belsito sono stati trasportati in ospedale. Il giovane di 23 anni alla guida è stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Prognosi riservata per il ragazzo di 19 anni a cui è stata amputata la gamba.

L’automobilista anche lui di Montemaggiore Belsito, imprenditore agricolo, è stato il primo a soccorrere i due motociclisti e a chiamare i soccorsi. Il giovane di 19 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo dove si trova ricoverato.

I mezzi sono stai sequestrati.