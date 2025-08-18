“Il maggiore Marco Burcheri, al termine di tre anni di permanenza alla guida della guardia di finanza di Termini Imerese, dopo aver svolto un periodo di intenso lavoro, conseguendo ottimi risultati in tutti i settori d’interesse strategico per il Corpo, è stato trasferito presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trento, dove ha assunto un nuovo prestigioso incarico”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal comando delle fiamme gialle.

Burcheri lascia la guida del reparto al maggiore Antonio Falco, 34 anni, di origini campane. Il nuovo comandante, proveniente dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano dove ha ricoperto l’incarico di comandante della sezione federalismo fiscale e pubblici spettacoli del terzo gruppo Tutela entrate, è laureato in giurisprudenza, in scienze della sicurezza economico-finanziaria e ha di recente conseguito un master di II livello in diritto tributario.

“II comandante provinciale di Palermo, il generale Domenico Napolitano – si legge nella nota della finanza – ha formulato al maggiore Antonio Falco i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando ulteriori successi per il Reparto, nell’interesse del Corpo e del Paese”.