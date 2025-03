La procura di Palermo ha aperto una inchiesta sui disordini scoppiati in città in occasione delle cosiddette vampe di San Giuseppe. Vere e proprie scene di guerriglia urbana con gruppi di cittadini che hanno messo a soqquadro quartieri come Brancaccio con lanci di pietre e imboscate ai vigili del fuoco che cercavano di spegnere gli incendi appiccati per i tradizionali falò.

Diversi i mezzi dei pompieri e della Rap distrutti e decine le auto danneggiate. Alcuni cittadini hanno anche simulato un incidente stradale e hanno preso a sassate il mezzo dei vigili del fuoco accorso. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Alcuni protagonisti dei disordini sarebbero già stati identificati.