Il giovane motociclista contromano in via Oreto è finito contro una Fiat Panda

Non si è fermato all’alt perché senza patente e guidava una moto da cross rubata. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dopo un inseguimento per le strade di Palermo che si è concluso dopo che il motociclista contromano è finito contro una Fiat Panda nella zona di via Oreto. E’ iniziato tutto in corso dei Mille.

Qui gli agenti hanno notato due giovani a bordo di una motocross che appena hanno visto la volante hanno aumentato la velocità. I poliziotti hanno fatto segno di fermarsi ma la moto ha iniziato una fuga anche dentro la corsia del tram mettendo a rischio pedoni e automobilisti. Più volte per sfuggire agli agenti il giovane ha percorso tratti di strada contromano. Alla fine l’incidente e il tentativo di fuga a piedi.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.