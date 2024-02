Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza, predisponendo servizi di pattugliamento con posti di controllo, attuati anche nelle ore notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della strada.

I controlli

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno controllato oltre 140 veicoli e più di 200 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada tra cui il l’utilizzo del cellulare alla guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, nonché guida pericolosa, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, potendo causare incidenti. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, cinque persone per guida sotto l’influenza di alcool, e una per porto illegale di coltello di genere vietato. Inoltre, nell’ambito dei controlli inerenti alla custodia delle armi legalmente detenute, tre persone sono state denunciate per omessa custodia di armi e munizioni e due per non aver comunicato il cambio di residenza del luogo di custodia delle armi legalmente dichiarate.

Il servizio antidroga

Nel corso dei servizi antidroga, nove giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale, che sono state sequestrate ed inviate al Ris Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

I controlli a Palermo

Controlli a tappeto nelle zone della movida, in particolare tra via Isidoro La Lumia e piazza Caracciolo, alla Vucciria, che hanno portato a sanzioni per quasi 13 mila euro e alla scoperta di irregolarità all’interno di tre locali.

E’ l’esito degli accertamenti compiuti da polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili e personale dell’Asp nell’ambito del protocollo “Alto impatto”. Per fare i controlli sono stati anche istituiti diversi posti di blocco in via Pannieri, vicolo Mezzani, via dei Frangiai, via Argenteria, via Coltellieri, via Quintino Sella, via Corleo e nelle piazza Don Sturzo e Nascè.

