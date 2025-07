E’ morto in ospedale Francesco Tarantino, 20 anni, il giovane coinvolto un incidente dell’8 luglio nella statale 113 a Capaci (Palermo). Il giovane a bordo di un Honda Sh ha investito è ucciso Giuseppe Troia, anziano di 82 anni.

L’impatto era stato violento e il giovane era stato ricoverato in condizioni gravi al Trauma Center di Villa Sofia. Purtroppo il giovane questo pomeriggio è morto.

Secondo una prima ricostruzione il giovane stava percorrendo la strada a bordo dello scooter quando, a circa 4 metri dalle strisce pedonali, ha investito l’anziano che stava tornando a casa.

Per il pedone, sbalzato ad alcuni metri dal punto in cui è avvenuto lo scontro, non c’è stato nulla da fare. Il ventenne, invece, è stato accompagnato al Trauma center di Villa Sofia dov’è entrato in condizioni critiche.

Sono posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della stazione di Capaci che, oltre a ricercare eventuali testimoni e telecamere che possano aver ripreso la scena, hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica. Dagli accertamenti effettuati è emerso che lo scooter, sottoposto a sequestro probatorio, era senza assicurazione.