Restare in Sicilia e da qui curare gli effetti speciali per uno degli blockbuster horror più attesi: non è facile arrivare agli Studios, soprattutto in un campo in cui negli States sono maestri, ma tre professionisti palermitani (due in effetti c’è anche un “infiltrato” trapanese) ci sono riusciti. E giovedì è attesa l’uscita in sala di The First Omen, prequel della saga Omen della 20th Century Fox, debutto alla regia di Arkasha Stevenson, per il quale la Island VFX ha lavorato agli effetti visivi del film.

La storia

A questo film, come scrive il Giornale di Sicilia, hanno lavorato Gabriele e Giorgio Ciaccio, e Ciccio Ciulla, siciliani Doc. La storia di Island VFX è bella, la racconta Giorgio, 43 anni. “Tutto nasce da mio fratello Gabriele che, dopo essersi laureato in Conservazione dei beni culturali e restauro, decide che non è la strada per lui e mette a profitto la sua passione per la postproduzione e i montaggi video. Sceglie così una grossa Accademia del cinema in Canada e da lì entra nel mondo degli effetti visivi. Gabriele porta avanti il suo sogno, e quasi contemporaneamente in Sicilia, Ciccio Ciulla – che è il più grande di noi – si appassiona e studia, e va avanti per il suo percorso, io invece mi formo come amministrazione”.

La svolta

Poi, circa sei anni fa, la svolta. “Io sto male e Gabriele torna in Sicilia: decidiamo di continuare insieme e fondiamo la nostra società con Ciccio, iniziamo a muoverci bene, forti anche dei contatti che Gabriele già ha. Oggi siamo un punto di riferimento con uno studio riconosciuto. E la 20th Century Fox ci ha trovato”.

Finora Island VFX ha collaborato con Disney, Sony – Pixomondo, Rocket Science VFX, Cut layers, Mavericks VFX, SPINVFX, Nu Boyana Portugal Lda, Mr.X, partecipando alla postproduzione di Halo, The boys, See, Star Trek, Westworld, Loke & key, Rambo last blood.