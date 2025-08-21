I carabinieri hanno arrestato a Brancaccio a Palermo madre di 57 anni e figlio di 27 anni accusati di detenzione di droga, armi e munizionamento.

In casa allo Sperone i militari hanno trovato 233 grammi di cocaina, 11 coltelli e una pistola a salve modificata con il colpo in canna e altri due proiettili.

Nell’abitazione c’erano anche 2.400 euro in contanti, una macchinetta per contare i soldi e tutto il materiale per confezionare la droga.

Madre e figlio sono stati arrestati e nelle prossime ore si terrà l’udienza di convalida.