sostituiranno Francesco Scoma

“Proporrò al presidente Berlusconi i nomi di Basilio Catanoso e Riccardo Gallo Afflitto per affiancarmi nel coordinamento regionale del partito in Sicilia”, così Il commissario di Forza Italia Gianfranco Miccichè al termine dell’ufficio politico, tenutosi a Palermo, alla presenza dei quadri dirigenti azzurri.

“Catanoso e Gallo Afflitto – continua -, lavoreranno per strutturare il partito sul territorio in vista delle imminenti elezioni amministrative”.

Prossimo appuntamento l’ufficio di coordinamento regionale: convocato a Vicari per il 20 e 21 Aprile, definirà i componenti del nuovo ufficio politico e la rinnovata struttura di Forza Italia in Sicilia.

A margine dell’incontro i ringraziamenti a Francesco Scoma per l’impegno profuso fino ad oggi nell’opera di ricostruzione e rilancio del partito in Sicilia e gli auguri del commissario e dei vertici azzurri per il prestigioso incarico di Segretario d’aula alla Camera dei Deputati.