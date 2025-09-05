Dopo anni di segnalazioni e richieste da parte dei cittadini, finalmente il quartiere Cep può contare su un nuovo e moderno impianto di illuminazione pubblica. AMG Energia ha infatti completato i lavori di riattivazione e messa in sicurezza dei punti luce, installando lampade a tecnologia LED che garantiranno maggiore efficienza energetica e sicurezza per l’intera comunità.

Il consigliere della VI Circoscrizione, Antonio Nona, che da tempo si era fatto portavoce delle esigenze dei residenti, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: «È una giornata importante per il Cep. Dopo tante segnalazioni, battaglie e interlocuzioni con gli uffici competenti, siamo riusciti a risolvere un problema che da anni lasciava intere strade al buio. Oggi finalmente i cittadini possono tornare a vivere il quartiere con più sicurezza e serenità. Ringrazio AMG per la tempestività nell’intervento. Questo è un segnale concreto di vicinanza alle periferie e alle famiglie che le abitano».



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.

