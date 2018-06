Luogo di bivacco e di transito di autoveicoli estranei, parcheggio e perfino di incontri di ogni natura. Un cortile di una scuola palermitana è diventato un ritrovo di sconosciuti le cui attività non sono note. Ciò sotto gli occhi di studenti e insegnanti in una condizione di pericolo che la scuola non riesce ad arginare per una serie dic ause indipendentid alla volontà dell’istituto.

Succede all’istituto comprensivo Scinà/Costa di via Li Bassi a Palermo. A denunciare la situazione di pericolo vissuta dai ragazzi è la direttrice Biagia Armetta che ha scritto al Comune di Palero e non ricevendo risposta, ha inviato una segnelazione all’associazione Siciliae Mundi attraverso Domenico Bonanno.

La vicenda sarebbe di facile soluzione ma sembra non essere presa nella dovuta considerazione. Il cortile posteriore della scuola è chiuso da un vecchio cancello ad apertura manuale in condizioni non ottimali ma il cancello resta aperto perchè ilc ustode si trova in condizioni di disabilità e duqnue apertura e chiusura non sono ne semplici ne immediati.ù

Ne consegue che lo spazio rimane senza o con pochi controlli alla merce di chiunque si trovi a passare e voglia farnme qualsiasi uso.

Per risolvere il problema la scuola ha organizzato una fiera per raccolta fondi ma quanto raccolto è risultato insufficiente ad installare un nuovo cancelo automatico per risolvere il problema. Da qui la richiesta di un itnervento economico da parte del comune di Palermo rimasto, però, privo di qualsiasi risposta.

“Ho personalmente sollecitato il Comune – racconta la Presidente di Siciliae Mundi Loredana Novelli – ma di un intervento per il nuovo cancelo non c’è traccia. Trovo incredibile che una simile incresciosa situazione di pericolo risolvibile con un piccolo intervento economico debba restare lettera morta. Stiamo forse aspettando che un alunno si faccia male o resi coinvolto in qualche tiopo di incidente per poi intervenire?”