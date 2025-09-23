La polizia di Stato ha arrestato un 19enne palermitano e sequestrato dosi di crack. Il giovane, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, è stato intercettato da una pattuglia in via Ottavio d’Aragona e alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi di ciò che trasportava, armeggiando tra le auto in sosta.

Immediata è scattata la perquisizione: addosso, nascoste tra gli indumenti intimi, aveva alcune dosi di crack, nel borsello 200 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Altre dosi di droga, per un peso complessivo lordo di 55 grammi, e materiale per il confezionamento delle dosi, sono state trovate nella sua abitazione.

Durante i controlli il giovane avrebbe cercato di ostacolare le attività della polizia e per questo dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.