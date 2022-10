Serie B

Pareggio interno a reti con il Cittadella, nuovi fischi alla squadra con una striscia negativa che aumenta a 5 giornate e la zona retrocessione che è diventata una realtà. Il momento negativo del Palermo è raccontato a Rosaenero Web & Tv.

Guido Monastra e Fabrizio Vitale, hanno raccontato assieme a Salvatore Geraci, di Giuseppe Leone i post partita che ha certificato la crisi di risultati ma anche le prospettive della squadra di Corini che al momento è in zona retrocessione avendo raccolto 9 punti in 10 partite.

Un Palermo propositivo “Che lotta”

Fabrizio Vitale fa il punto della situazione rispondendo ai tifosi che criticano la squadra accusandola di non essere aggressiva. “Questa squadra ha giocato in un modo fino alla Ternana, poi ha cambiato. Ha fatto tre gol al Pisa e ne avrebbe potuti segnare cinque. Con il Cittadella ha concluso. Col Cittadella ha tirato 4 volte in porta ed ha preso un palo, il quarto in poche partite. Potremmo anche aprire una rubrica ‘chi ha fatto palo?’ Se devo attenermi i numeri – continua Vitale – questi mi dicono che è una squadra che lotta e lo fa fino all’ultimo minuto. Poi possiamo parlare delle prestazioni dei singoli di qualcuno che non va, di altri che potrebbero giocare in una posizione o in un’altra. Ma i numeri sono inconfutabili. Il Cittadella ha tirato nello specchio una sola volta”.

“Responsabilità di questo momento vanno condivise”

Questa, invece, l’analisi di Salvatore Geraci: “La squadra, malgrado la sua buona volontà non riesce ad uscire da un certo tunnel. Corini non riesce a trovare la soluzione e ci sono tanti punti di domanda ma poggia anche sui tanti errori commessi dalla società imponendo una rivoluzione che ha portato ritardi e problemi. Ecco perché non si può dare la colpa a Corini. Possiamo dire che la squadra nelle ultime due partite qualcosa l’ha fatta, ma non sono certo questi i risultati che ci si aspettava”.

E Monastra aggiunge: “Le responsabilità vanno condivise. Ci sono anche problemi strutturali giustificabili laddove si debba cambiare tre quarti di squadra che avalla il fatto che durante la presentazione si sia parlato di un anno di costruzione, di assestamento. Si è parlato del centro sportivo (sono partiti i lavori la settimana scorsa, ndr) ma è chiaro che i risultati delle partite condizionino anche l’andamento”.

Rosanero Web & Tv ogni lunedì alle 14

Il programma andrà in onda oggi alle 14 in diretta su BlogSicilia.it e Stadionews24.it. La trasmissione verrà diffusa anche attraverso le pagine facebook delle due testate giornalistiche. Il programma sarà visibile in differita anche sul grande schermo. Per chi non resiste al fascino del teleschermo, l’appuntamento con Rosaenero Web & Tv è su Video Regione (Canale 14 del digitale terrestre), ogni lunedì alle 18 Rosaenero Web & Tv è una produzione Siciliaondemand.