A conclusione di una stagione brillante

Il Palermo, squadra un tempo militante nella massima serie, è stata condannata alla retrocessione in serie C a causa di irregolarità gestionali e illecito amministrativo. In base alle scommesse serie a pronostici di appena qualche anno fa, i rosanero erano una delle migliori squadre del calcio italiano, un fatto che rende la situazione attuale davvero difficile per il club. La causa di tutto ciò è del precedente proprietario Maurizio Zamparini, che aveva deciso di vendere la squadra a una società da lui stesso fondata, per poi riprenderla.

Dopo le indagini, il Tribunale federale nazionale della FIGC ha annunciato la propria sentenza, affermando che il Palermo aveva messo in atto “una sistematica attività volta ad eludere i principi di sana gestione finanziaria e volta a rappresentare in maniera non fedele alla realtà lo stato di salute della società deferita“.

Questo è accaduto proprio a conclusione di una stagione di serie B piuttosto brillante per i rosanero: 63 punti conquistati in 36 partite, grazie a 16 vittorie, 15 pareggi e solo 5 sconfitte. A questi risultati, che avrebbero dato al Palermo il quarto posto in classifica dietro a Brescia, Lecce e Benevento, si aggiunge un +19 nella differenza reti, con 57 gol segnati e 38 subiti.

Il Palermo ha anche concluso piuttosto bene la stagione con 2 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 6 partite. Questo rappresenta un segno positivo che fa ben sperare in vista della prossima stagione, nonostante la brutta avventura della retrocessione dovuta a vicende esterne al campo di gioco. Nel corso del campionato appena concluso, i rosanero hanno collezionato prestazioni davvero eccezionali, come la vittoria in casa contro il Pescara per 3-0; una gara molto cinica giocata al Renzo Barbera che è valsa al Palermo il quarto posto in classifica.

Un’altra incredibile vittoria è stata quella ottenuta in casa del Lecce per 2-1, squadra che poi ha terminato al secondo posto in classifica. I marcatori per il Palermo sono stati Nestorovski, che ha messo a segno il vantaggio dei rosanero dopo 29 minuti, e George Puscas, autore del gol decisivo alla fine del secondo tempo. Queste sono solo due tra le varie partite disputate dal Palermo nella scorsa stagione che meritano di essere ricordate.

Ora il problema riguarda la retrocessione e se la squadra sarà in grado di trattenere i giocatori più importanti nonostante i continui problemi finanziari. Si prospetta un periodo molto importante, dato che la squadra dovrà di risalire le varie divisioni del campionato italiano ed evitare di incamminarsi sempre più verso il declino.