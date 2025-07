Il pulmino giallo che si è ribaltato è un Fiat Ducato immatricolato nel 1997. Il piccolo scuolabus appartiene alla onlus Aspasia associazione che si trova a Palermo in via Vasco De Gama.

La onlus Aspasia gestisce la comunità alloggio gli Amici di Giancarlo dove sono accolti minori dai 6 ai 13 anni affidati dal tribunale per i minorenni. I feriti nell’incidente sono sei, quattro bambini, l’educatrice e l’autista. Non sono in gravi condizioni.

Secondo i primi accertamenti da parte della polizia municipale il pullmino giallo che si è cappottato in via Ruffo di Calabria non era assicurato, l’assicurazione era scaduta a marzo del 2025 e non aveva la revisione scaduta a marzo del 2018.

Alla guida l’autista del pulmino di 48 anni su cui in ospedale i sanitari stanno eseguendo gli esami tossicologici e alcolemici. A bordo del pulmino c’erano 21 persone tra bambini, educatori e autista. I bambini vanno da un’età tra i due anni e i 17 anni. Erano andati a fare una gita per il tempo d’estate. Erano di ritorno. Sull’asfalto è rimasto anche una pinza dei freni. In discesa si sono rotti i freni.

L’autista per non finire fuori strada per frenare si sarebbe adagiato sul muro e il mezzo ha cappottato. Tanta paura in quanti si trovavano nel pullmino. I primi soccorsi arrivati, i sanitari del 118, hanno trovato i bimbi in lacrime. Sono stati soccorsi e rifocillati.

Al momento il bilancio parla di quattro persone ferite. Tutti sono stati portati in ospedale per un controllo. I vigili del fuoco dopo avere estratto i feriti sono impegnati con una gru per liberare la strada.