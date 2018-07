“Se lo scorso marzo abbiamo perso non è perché hanno sbagliato i cittadini, abbiamo sbagliato noi”. Fa autocritica il segretario del Pd Maurizio Martina che stamane, a Palermo, ha visitato il quartiere periferico Zen 2 e il Punto Luce, struttura di Save the Children per il contrasto alla povertà educativa. “Si viene per imparare – ha aggiunto Martina, che ieri aveva visitato Tor Bella Monaca, periferia romana – e per capire come dare risposte ai bisogni. Il tema non è la ricerca del consenso elettorale, ma il rapporto con la gente. Bisogna ricostruire il rapporto con la dimensione popolare del bisogno”.

“Le domande della famiglia Borsellino sono anche le nostre per chiedere verità e giustizia”. L’ha detto a Palermo il segretario del Pd commentando le dichiarazioni di Fiammetta Borsellino sul depistaggio nelle indagini sulla strage di via D’Amelio di cui oggi ricorre il 26/o anniversario. “Dobbiamo fermarci e ragionare: lo Stato deve dare risposte inevase per troppo tempo. La ricerca della verità è un impegno civico”, ha osservato Martina, che nel pomeriggio si recherà in via D’Amelio.