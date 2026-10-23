La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 25 ottobre, alle 19, all’oratorio di Santa Cita di Palermo, con il concerto “L’ombra del gesto, danze e chiaroscuri per violoncello solo” con protagonista il violoncellista palermitano Andrea Rigano, che ha portato il suo talento in prestigiosi palcoscenici internazionali, dalla Philharmonie di Parigi alla Suntory Hall di Tokyo.

Allievo di Giovanni Sollima, con cui si è perfezionato all’accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, Andrea Rigano è un interprete capace di unire virtuosismo, passione e una sorprendente libertà espressiva.





Il programma del concerto spazierà dalle eleganti danze barocche di Bach, Colombi e Dall’Abaco, alle sonorità intense di Gaspar Cassadó, fino all’energia travolgente e contemporanea di Giovanni Sollima.





Oggi, venerdì 23 ottobre, alle 20.30, invece, lo stesso concerto verrà eseguito alla chiesa dell’Immacolata di Baucina nell’ambito del festival “Voci di Periferia – Nuove Consonanze”, organizzato dalla stessa associazione in collaborazione con il comune di Baucina (l’ingresso è gratuito). Il concerto fa parte del progetto promosso dall’area della Cultura del comune di Palermo, con il sostegno del ministero della Cultura, nell’ambito del bando periferie, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione dell’inclusione sociale attraverso le arti performative.

Il titolo “L’ombra del gesto” evoca il rapporto profondo tra il movimento dell’interprete e il suono, tra la scrittura musicale e la sua trasformazione in esperienza viva. Un percorso nel quale il gesto esecutivo diventa espressione, racconto e ricerca, restituendo allo strumento tutta la ricchezza delle sue sfumature timbriche ed emotive.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Andrea Rigano

Prezzo: 0.00

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