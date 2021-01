Erano in un garage in 18 a giocare a carte e bere birra in barba alle norme anticovid. I carabinieri li hanno trovati seduti attorno ai tavoli in un magazzino in via d’Ossuna luogo di ritrovo improvvisato.

Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 7000 euro. I controlli su strada dei Carabinieri di Palermo, più che mai serrati durante il periodo di zona rossa, vedono una media giornaliera di circa 1000 persone fermate, con una percentuale di sanzioni elevate per mancato rispetto della normativa anti-Covid pari a circa il 6%.

L’attenzione è rivolta anche agli esercizi commerciali, chiamati ad attenersi alle restrizioni imposte in questo periodo. Un supermercato che non ha rispettato le norme anticovi è stato chiuso per 5 giorni dal Nas che hanno fatto una multa di 400 euro.