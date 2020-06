L'abbraccio del quartiere alla giovane vittima di 17 anni

Scene strazianti e commoventi per l‘ultimo saluto ad Agostino Cardovino, il ragazzo di 17 anni travolto e ucciso in viale Regione Siciliana, a Palermo. L’intero quartiere della Noce è sceso in strada per dare l’ultimo doloroso saluto al giovane che all’interno del rione palermitano era molto conosciuto soprattutto tra i giovani.

Striscioni, palloncini, applausi e cori da stadio hanno accompagnato la bara bianca del 17enne morto in seguito ad un grave incidente stradale in viale Regione Siciliana. Il ragazzo è stato travolto da un’auto guidata da una 21enne, che procedeva in direzione Catania. Per lui non c’è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118 arrivati subito sul luogo della tragedia, all’incrocio di via Perpignano.

Le strade del quartiere Noce erano un fiume in piena di gente di qualsiasi età. In migliaia hanno voluto rendere l’ultimo omaggio al giovane palermitano strappato alla vita tropo presto. Un lungo corteo, bara in spalla, fino alla chiesa Sacro Cuore di Gesù per il funerale. Moltissime persone già da ieri rendono omaggio alla sfortunata vittima dell’incidente.

Pianti e applausi. Una folta schiera di ciclomotori ha suonato clacson per salutare l’amico Agostino. Una grande foto del ragazzo è stata portata lungo il corteo davanti alla bara bianca. Tanti gli abbracci tra i familiari e i conoscenti che sono accorsi per il funerale.

Emblematica la frase scritta in un grande striscione realizzato per la triste occasione: “Per noi rimarrai sempre la parte migliore di tutto il peggiore”. La scritta porta la firma di tutti i ragazzi del quartiere Noce. L‘uscita del feretro dalla chiesa del chiesa Sacro Cuore di Gesù della Noce è stata anticipata dal volo delle colombe. Anche qui un lungo applauso e urla per Agostino che lascia attonita l’intera città di Palermo per l’ennesima morte lungo le strade del Capoluogo.