Il 4 gennaio è stata accertata la morte cerebrale

All’interno di una chiesa colma di gente è stato dato l’ultimo, straziante, saluto a Giuseppe Nicoletti. Questa mattina, nella chiesa di Valdesi, si sono celebrati i funerali del giornalista palermitano di 38 anni, morto in seguito a un incidente stradale. Nello schianto è morto sul colpo anche il padre Vincenzo di 75 anni.

Giuseppe è deceduto a cinque giorni dal tragico incidente che si è verificato lungo l’autostrada Palermo-Messina il 30 dicembre scorso. È morto sabato dopo cinque giorni in terapia intensiva all’ospedale Giglio di Cefalù. Familiari, amici, ex compagni di università e di scuola: in centinaia hanno voluto salutare per l’ultima volta Giuseppe Nicoletti, il 38enne palermitano morto, 5 giorni dopo il padre, in seguito al terribile incidente, avvenuto in autostrada sulla Palermo-Messina, poco prima dello svincolo di Cefalù.

I due viaggiavano su una Nissan Qashqai che procedeva in direzione Messina, quando subito dopo un rettilineo in discesa, il Suv ha tamponato un autocarro che era fermo nella corsia d’emergenza. L’impatto è stato devastante. Il genitore, un ingegnere di Catanzaro, è morto sul colpo; il figlio è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva della Fondazione Giglio di Cefalù ed è stato tenuto in vita grazie alla ventilazione assistita, fino alla dichiarazione di morte cerebrale, avvenuta sabato nel tardo pomeriggio: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, nonostante un disperato intervento per salvare la vita al giovane. Il 4 gennaio è stata accertata la morte cerebrale.

Tanti gli amici, i colleghi e i parenti accorsi nella Chiesa Maria SS. Assunta di Valdesi per salutare Giuseppe Nicoletti, conosciuto nel mondo giornalistico siciliano e imprenditore imprenditore nel campo digitale e dei media.