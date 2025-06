Vigili del fuoco, forestale e mezzi aerei sono impegnati nello spegnimento di vegetazione che è andata in fiamme nella zona della statale 113 a Bagheria. Due sono stati gli incendi nel bagherese. Le fiamme hanno distrutto macchia mediterranea nelle vicinanze di Villa Cordova. Un secondo incendio sempre nel bagherese in via vicinale Parisi nei pressi della statale, nei pressi di un rudere privato.

E’ andato in fiamme un casolare abbandonato e è stato salvato dalle squadre di soccorso un cagnolino. Anche qui sono intervenuti gli agenti di polizia di Stato, della municipale il corpo forestale e i vigili del fuoco Un terzo incendio in contrada Valguarnera a Partinico. Il rogo è scoppiato, per cause in via di accertamento, in alcuni terreni incolti. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

Nel cielo si è alzata una nube nera, in quanto il fuoco ha interessato non solo le sterpaglie ma anche i tanti rifiuti ammassati e abbandonati a bordo strada. Questa rea periferica da tempo è considerata “terra di nessuno”. Qui si sviluppa la strada provinciale 81, quella che collega la città con Grisì, tristemente conosciuta in passato perché un tempo qui c’erano le stalle abusive della locale e sanguinaria famiglia mafiosa.

Una zona periferica di Partinico che non è mai stata veramente strappata dal degrado più assoluto. Nonostante oggi le stalle abusive dei mafiosi non ci siano più, comunque la zona di Valguarnera continua a rimanere terribilmente degradata e sporca, una vera e propria bomba ecologica dove periodicamente si verifica l’incendio. Parliamo di un’arteria che per più di un chilometro è ridotta ad una vera e propria discarica abusiva. Rifiuti di ogni genere, non solo domestici ma anche speciali e pericolosi. Nel tempo diversi gli interventi di bonifica di Comune ed ex Provincia ma mai risolutivi.