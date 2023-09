Forestali, vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati nello spegnimento di due incendi divampati nel messinese e nell’agrigentino. A Messina le fiamme sono divampate in contrada Santa Rosalia e stanno divorando diversi ettari di bosco. Anche ad Agrigento le squadre antincendio sono impegnate per fronteggiare un incendio nel bosco in contrada Monserrato.

Ieri 27 incendi in Sicilia

Sono stati 27 gli incendi oggi in Sicilia che hanno visto impegnati forestali, vigili del fuoco e protezione civile. Nel palermitano sono divampate fiamme a San Giuseppe Jato nella contrada Dammusi e Barone. Sono state impegnate diverse squadre di pompieri del corpo forestale e carabinieri.

L’intervento delle squadre di soccorso ha evitato che le fiamme raggiungessero delle abitazioni e delle stalle presenti nelle vicinanze.

Altri roghi sono divampati nel nisseno a San Cataldo, fontana Maiata, Campofranco contrada Palermitano, Milena contrada Cinquerane, Niscemi contrada Valle Niglio, Mazzarino contrada Budunetto, e contrada Diga Disueri.

Nel catanese a Licodia Eubea in contrada Buon Bastone, Linguaglossa Panella, Ramacca, Bronte contrada Masseria Placa, Calatabiano, contrada Fiumefreddo. Fiamme anche nell’agrigentino a Santa Margherita Belice, contrada cozzo del frumento, Sciacca, contrada Pantano, ad Agrigento contrada Petrusa, Casteltermini contrada Mandra Vecchia, San Giovanni Gemini, contrada Puzzillo.

Incendi anche nel messinese Roccella Valdemone, Messina contrada Zafferia, Mojo Alcantara, Tortorici contrada Setto Pietre, nel trapanese contrada cava Selpa e nell’ennese a Barrafranca contrada monte Torre, Piazza Armerina contrada Budunetto.

Nuovo incendio a Campofelice di Roccella

Un incendio è divampato a Campofelice di Roccella nel Palermitano. Le fiamme hanno divorato diversi ettari di macchia mediterranea. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile comunale.

Le fiamme sono state circoscritte. Sette giorni fa nella domenica dei roghi che hanno di nuovo colpito diverse province a Campofelice c’è stato un incendio che ha pesantemente danneggiato aziende e magazzini.

E’ ancora in corso la conta dei danni soprattutto in centro ingrosso gestito da cinesi. I danni ammontano a centinaia di migliaia di euro. Il capannone dove erano stoccati tantissimi prodotti è andato distrutto.

Fiamme a Barcellona Pozzo di Gotto

Un altro incendio sempre nei pressi di un’area industriale anche nel Messinese. Intorno alle 10.25, a seguito di una richiesta pervenuta alla centrale operativa del comando dei vigili del fuoco di Messina, è stata inviata la squadra del distaccamento di Milazzo a Barcellona pozzo di Gotto per un incendio di un deposito di materiale edile.

Sul posto i vigili del fuoco di Milazzo stanno operando con tre mezzi, un autopompa serbatoio, un autobotte ed un pick-up con modulo antincendio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.