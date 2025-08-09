Due incendi sono divampati oggi nel Palermitano e stanno impegnando decine di squadre di vigili del fuoco, forestali e protezione civile. Il primo a Piana degli Albanesi. E’ stato lo stesso sindaco Rosario Petta a lanciare l’allarme.

“L’incendio è divampato in contrada Dingoli Scarà. E’ stata chiusa la strada provinciale Piana – Altofonte. Stanno intervenendo – dice il sindaco il corpo forestale, i vigili del fuoco, la protezione civile regionale e quella comunale. In azione ci sono anche i mezzi aerei. In considerazione della vasta propagazione di fumo nel nostro comune, si consiglia la chiusura delle imposte esterne. Evitare di uscire di casa, solo per necessità, fino alla conclusione delle operazioni di spegnimento degli incendi”.

L’altro rogo che sta impegnando le squadre antincendio è divampato a Camporeale nei pressi del cimitero. Nella zona del rogo c’è anche un oleificio. Anche in questo caso stanno intervenendo diverse pattuglie e mezzi. Altri incendi sono divampati in provincia viste le alte temperatura, ma si tratta per lo più di incendi sterpaglie che non hanno provocato danni a cose o persone.