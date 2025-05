Vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere gli incendi di rifiuti di spazzatura accumulata nel quartiere Cep di Palermo. Sono stati necessari diversi interventi per spegnere le fiamme alla spazzatura che in questa zona del capoluogo viene gettata nei cassonetti indifferenziati.

In altre zone della città, dove la raccolta è porta a porta si sono registrati in questi giorni alcuni disservizi segnalati anche dai consiglieri comunali.

E il caso di piazza Sant’Anna al Capo dove il grosso cumulo di sacchetti e ingombranti è stato segnalato all’azienda e all’assessore comunale Pietro Alongi dal consigliere Ottavio Zacco. Ma i ritardi nella raccolta sono segnalati in altre zone.