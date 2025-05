Resta sempre alta la tensione allo Zen a Palermo. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti la scorsa notte per l’incendio doloso del centro scommesse in via Ignazio Mormino e una vettura in via Adamo Smith.

Le fiamme sono state spente e non ci sono feriti. I carabinieri stanno indagando per risalire ai gestori del centro scommesse e dell’auto per stabilire se ci siano legami con quanto successo nelle ultime settimane nelle quali si sono ripetuti incendi di altri centri scommesse, colpi di arma da fuoco contro saracinesche e negozi o incendi di diverse vetture.

Una faida nel quartiere che si è innescata dopo gli ultimi arresti per il controllo dello spaccio di droga e delle scommesse.