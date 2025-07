Ieri oltre 20 interventi nel palermitano

Un camper è andato in fiamme alle falde di Montepellegrino a Palermo. Il rogo con il gran caldo si è propagato anche al bosco. Per scongiurare un danno alla riserva stanno intervenendo numerose squadre dei vigili del fuoco e della forestale.

L’ingresso per la Favorita è invaso dal fumo intenso e sta creando disagi agli automobilisti che stanno raggiungendo Mondello. Anche la scorsa notte ci sono stati diversi incendi in provincia di Palermo tra Partinico e San Giuseppe Jato e anche a Palermo nella zona della rotonda Norman Zarcone. Incendi di rifiuti anche allo Zen in via Fausto Coppi e in via Sandro Pertini. Ieri in provincia di Palermo i vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati in circa 20 interventi.

Tra i comuni interessati ci sono Blufi, Partinico, San Giuseppe Jato e Altavilla Milicia, tuttavia, i due incendi più vasti hanno interessato il comune di Alia e il comune di Montemaggiore Belsito. In quest’ultimo, ancora in corso, oltre alle squadre dei pompieri di terra dedicate all’antincendio boschivo, è intervenuto anche un canadair.