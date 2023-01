Un uomo è morto in un incendio divampato in un appartamento al terzo piano in via Francesco Scaduto 6 nella zona di via Sperlinga. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

L’incendio non è ancora stato spento. Sono in corso gli accertamenti per verificare cosa sia successo e le cause del rogo.

L’incendio è divampato nel residence alle spalle di Villa Sperlinga. Pare che l’uomo di 80 anni avesse la casa piena di tantissimi oggetti. Il rogo potrebbe essere partito da una sigaretta e o da un corto circuito.

Tutta la roba dentro ha alimentato le fiamme che hanno ucciso il pensionato in poco tempo. L’appartamento è diventato irrespirabile in pochi minuti per il monossido di carbonio che si è sprigionato.

I vigili del fuoco sono ancora impegnati a mettere in sicurezza l’appartamento. Stanno intervenendo le squadre speciali del nucleo Nbcr per effettuare i primi rilievi e cercare di stabilire cosa abbia provocato l’incendio.

Non appena spento l’incendio sarà il nucleo investigativo del Comando provinciale a eseguire le valutazioni esatta delle cause e della dinamica.