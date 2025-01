Un incendio è divampato la scorsa notte a Palermo in un appartamento in via Francesco Lo Jacono. Una famiglia è riuscita ad abbandonare l’abitazione che si trova all’ultimo piano.

Sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco. L’incendio è stato domato, ma l’abitazione ha subito diversi danni. Pare che il rogo sia stato provocato da un corto circuito. S

ono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno assistito i residenti.