Un incendio in abitazione è divampato in via Francesco Scaduto nella zona Villa Sperlonga a Palermo.

Sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Le fiamme hanno danneggiato la zona cucina.

Nel rogo è morto un cane cocker del proprietario dell’appartamento. Dai primi rilievi le cause del rogo potrebbe essere un guasto elettrico.