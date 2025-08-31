Ennesimo incendio estivo in queste ore nel palermitano, Ha bruciato per tutta la notte l’area intorno a Chiusa Sclafani e dall’alba sono stati avviati gli interventi da parte dei mezzi aerei della forestale che hanno avuto ragione delle fiamme in pochi lanci.

L’avvistamento del fuoco ieri sera

Ieri sera, intorno alle nove e venti, una torretta del sistema antincendio ha individuato le fiamme in una fase in iniziale nel territorio di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo, dice la relazione della forestale.

Il DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento) del Corpo Forestale immediatamente attivato ha programmato e richiesto un intervento aereo per questa mattina. Alle prime luci dell’alba, gli elicotteri del corpo forestale, supportati da due Canadair inviati dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), erano sul posto. L’intervento si è concluso rapidamente.

Incendio ritenuto doloso

Ancora una volta è facile ritenere che l’incendio sia doloso, poiché appiccato in un orario che impedisce l’uso di mezzi aerei. Il contrasto, così viene reso più complesso anche se l’avvistamento preventivo ha evitato danni peggiori

Sospetto dolo anche per l’incendio di Trabia di due giorni fa

Un vasto incendio era stato appiccato in più punti la notte del 29 agosto anche a Trabia nel Palermitano in contrada Petruso. Una decina di villette sono state minacciate dai roghi e diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per soccorrere i residenti.

I rischi per gli abitanti della zona

Sono stati messi in salvo diversi anziani, bambini, uomini e donne che si trovavano dentro le abitazioni minacciate dai roghi. Un intervento durato tutta la notte grazie al quale, alla fine, non ci sono stati feriti. L’intervento delle squadre antincendio ha evitato anche danni agli immobili.

Nell notte un grosso incendio era divampato anche nella vicina Termini Imerese. Anche in questo caso i punti di innesco era stati diversi.