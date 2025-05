Un incendio ha danneggiato un lido a Terrasini nel Palermitano. Qualcuno la scorsa notte è entrato nella struttura e ha dato fuoco allo stabilimento Blu Sky Beach. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo che ha danneggiato la zona del bar e i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che avrebbero ripreso un uomo dentro la struttura che ha appiccato le fiamme.

Incendio danneggia rimessa auto da cerimonia

Un incendio ha danneggiato diverse auto da cerimonia in un’autorimessa in via Nicolò Azoti a Palermo. Alcune vetture sono state anche danneggiate con oggetti. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che indagano. Le fiamme sono state appiccate a due vetture, ma il rogo avrebbe danneggiato altre auto.