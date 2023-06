I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha avvolto un furgone in via Civiletti a Villabate (Pa). Dal mezzo fuoriusciva del liquido rosso. Ai pompieri intervenuti sembrava sangue. Non appena è stato possibile aprire gli sportelli è stato risolto il mistero.

Nel furgone sono stati stipati numerosi tonni in decomposizione. Il carico è stato affidato ad una ditta per conferire il carico in discarica.

Sono in corso indagini per accertare la provenienza del pesce. In questi giorni tra Villabate e Misilmeri sono stati trovati gettati in campagna diversi tonni anche questi finiti in discarica.