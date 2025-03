Un incendio è divampato in un appartamento in via Michele Cipolla a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato un appartamento al terzo piano.

Una famiglia è stata salvata dai vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme.

Il fuoco e il fumo hanno reso inagibile l’appartamento. Sono stati danneggiati gli impianti.

Pare che il rogo sia divampato da una stufetta accesa.