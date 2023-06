Incendio in una fabbrica del marmo a Bolognetta, intervento dei pompieri

Ignazio Marchese di

17/06/2023

Un incendio è divampato questo pomeriggio in una fabbrica di lavorazione del marmo a Bolognetta (Pa).







I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono interventi con tre squadre in contrada Casachella per spegnere il rogo che ha interessato uno dei due capannoni dell’azienda. Il rogo è stato spento e il capannone messo in sicurezza.

Sono in fase di accertamento le cause che hanno innescato le fiamme.