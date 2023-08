Un incendio è divampato nei laboratori del Centro nazionale di Ricerca in via Ugo La Malfa a Palermo. Sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme pare che possano essere state provocate , secondo una prima verifica, da alcune batterie al litio. Ancora non si conoscono i danni provocati dal rogo.









Oltre ai vigili del fuoco stanno intervenendo i sanitari del 118, gli agenti di polizia. Al momento non ci sarebbero feriti.