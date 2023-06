Un tragico incendio è divampato al confine tra San Martino delle Scale, una borgata montana frazione di Monreale e Palermo. Le fiamme hanno avvolto un’abitazione in via dei Frati Minori. Continua il periodo nero della borgata tanto amata dai palermitani.

E’ morto l’uomo intossicato

I soccorritori erano riusciti a salvare dal rogo Vincenzo Cannarozzo di 78 anni che è stato, poi, affidato alle cure dei sanitari del 118. L’uomo, però, ha inalato molto fumo ed è rimasto gravemente intossicato.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e i medici del 118 hanno cercato di rianimarlo ma poco dopo l’uomo è morto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia che dovranno accertare cosa sia successo; cosa, insomma, abbia causato l’incendio.

Un anno fa il momento più difficile fra le fiamme per la borgata

Proprio nel mese di giungo di un anno fa San martino visse momenti difficili sempre a causa delle fiamme per in un altro contesto. Fu una lunga domenica di incendi nel palermitano. I vigili del fuoco e la forestale furono impegnati su diversi fronti. Le fiamme erano state appiccate nella zona di Castronovo di Sicilia, a Misilmeri in contrada Fondo Villa, a Partinico nei pressi di un agriturismo e a Bagheria. Incendi ancora nella zona di Monreale, dove i roghi si ripetevano da 48 ore. Nell’ultima ‘tornata’ in fiamme erano andati ettari di terreno tra Pioppo, Giacalone e San Martino delle Scale impegnando decine di squadre per cercare di fronteggiare il fronte del fuoco e proteggere le abitazioni.

Fu una notte difficile

Fu un’altra notte di incendi che distrussero ettari di macchia mediterranea e sterpaglie nel palermitano. Un po’ ovunque i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile, insieme a forze dell’ordine, polizia municipale e volontari, dovettero fronteggiare decine roghi. In nessun caso si registrarono, però, danni alle abitazioni o feriti.

Like this: Like Loading...