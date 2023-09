E’ accaduto nella struttura di corso dei Mille

Un incendio è divampato nel centro “padre Kolbe” in corso dei Mille a Palermo ed un uomo è rimasto ustionato. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie. La persona rimasta ferita da una fiammata è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata al pronto soccorso.

L’intervento dei soccorsi

Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco per fronteggiare l’incendio che minaccia il centro e anche alcune abitazioni. I pompieri stanno provando anzitutto a circoscrivere le fiamme per evitare che si possano ulteriormente espandere.

L’ustionato in gravi condizioni

L’uomo ustionato, un palermitano di 78 anni, ha riportato gravi ferite. I vigili del fuoco lo hanno trovato riverso nel terreno. Pare stesse facendo pulizia delle sterpaglie nella zona e le fiamme lo hanno travolto. Ha riportato bruciature in tutte e due le gambe.

A luglio due forestali feriti

Questa calda estate ha visto propagarsi numerosi incendi in Sicilia e diversi sono gli episodi di feriti a causa delle fiamme. Due forestali furono ricoverati nel luglio scorso all’ospedale Civico di Palermo nel reparto Grandi Ustioni. Si trattava dell’ispettore della forestale Ciro Cavataio di 61 anni di Cinisi, che vive a Partinico rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Partinico. Riportò ustioni nel 40% del corpo di secondo e terzo grado. Il secondo forestale fu Rosario Tiversia di 52 anni, rimasto ustionato a Bagheria nel corso di un altro incendio con ferite di primo e secondo grado.

Altro episodio nel Siracusano

Un altro episodio accadde a giugno nel Siracusano. Un uomo di 49 anni si è ustionato dopo aver appiccato un incendio che ha raggiunto e danneggiato due villette. E’ accaduto in via Lampreda, in contrada Ognina, una delle zone balneari più suggestive di Siracusa. I poliziotti, allertati da numerose telefonate di emergenza, hanno aiutato due famiglie ad evacuare i due immobili. Il 49enne, che è stato denunciato, avrebbe accumulato delle erbacce per dargli fuoco ma non aveva fatto i conti con il vento. Fu capace di alimentare le fiamme che lo hanno poi investito nel tentativo di arginare il rogo. Le abitazioni riportarono ingenti danni anche se, a giudizio dei vigili del fuoco, non avevano riportato danni tali da ritenere le strutture non sicure.

Like this: Like Loading...