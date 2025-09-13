Oggi a Villa Sofia è morto Gaetano Scaffidi

E’ morto a Villa Sofia Gaetano Scaffidi, 51 anni, l’uomo che a bordo Piaggio Beverly aveva investito e ucciso Anna Maria Romano, 65 anni, nel lungomare Cristofaro Colombo all’altezza della Marsa.

La donna stava andando al Telimar dove era socia. Anna Romano, insegnante di educazione fisica in quartieri difficili di Palermo, era anche la moglie di Gabriele Palpacelli, indimenticato consigliere nazionale della Federtennis ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, scomparso nel 2022. L’uomo era stato ricoverato in gravi condizioni al Trauma Center.

L’incidente si è verificato lo scorso 26 agosto. I parenti dell’uomo hanno sperato che Scaffidi potesse riprendersi. Questa mattina la morte è stata comunicata ai familiari. Gli agenti della polizia municipale sono andati in ospedale per prendere la cartella clinica.

“Non ci credo che sei andato via. Ancora era presto per lasciare la tua famiglia. Cugino hai lasciato un dolore immenso”.

“Cognatino mio cosa devo aspettare ancora tu non mi potevi vedere piangere forza vita mia sai il bene che ti voglio. Mi manca parlarti mi chiamavi sempre. Ti aspetto non ci puoi distruggere. Dammi belle notizie domani. Cugina problema risolto come mi dicevi sempre voglio che me lo dici ancora”.