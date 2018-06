Incidente mortale a Palermo. E’ morta oggi a Poggio Ridente una donna di 59 anni, Giuseppa La Mantia, finita con un auto contro un muro.

La donna, che si trovava al volante della sua Ford Focus, arrivata in curva avrebbe perso il controllo del mezzo sbattendo contro un muro di contenimento.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni vicini che hanno chiamato i soccorritori e la polizia municipale, che poi ha inviato anche una pattuglia dell’Infortunistica impegnata fino al pomeriggio nei rilievi.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, però, la 59enne aveva già perso i sensi. Possibile quindi che i vicini si siano accorti dell’incidente dopo almeno mezz’ora dall’impatto. Poi il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’Ingrassia dove i medici hanno fatto il possibile per strapparla alla morte. Intorno alle 14.30 la notizia del decesso.

A poca distanza dal luogo dell’incidente, sempre in via Poggio Ridente, circa un mese e mezzo fa una donna aveva avuto un incidente simile con la sua auto che è caduta in una scarpata.

Per recuperarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che l’hanno imbracata e messa in sicurezza. In quell’occasione l’automobilista se l’è cavata con una frattura al braccio e qualche escoriazione.