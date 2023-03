Incidente mortale a Palermo in viale Strasburgo. Per cause ancora da accertare un giovane di 18 anni e morto e un altro di 17 anni è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

Lo scontro si è verificato questa mattina. I due erano a bordo di un ciclomotore e sarebbero finiti contro un albero.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte del ragazzo e trasportato il ferito in ospedale.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.

“È con profondo e sincero dolore che il RC Costa Gaia tutto si stringe attorno al socio e carissimo amico per la tragica perdita del figlio di soli diciotto anni. La Presidente Adele Crescimanno porge a nome di tutto il Club sentite condoglianze.

In questo momento di dolore possiamo solo pregare affinché questi genitori possano avere la forza e la pace nel cuore”.