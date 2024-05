Incidente stradale in viale Regione Siciliana ad altezza dell’Eni di Bonagia in direzione Catania. Un giovane di 29 anni a bordo di una moto è finito per terra ed è morto.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale .

Si sono formate lunghe code in viale Regione Siciliana