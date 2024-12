Incidente mortale sulla Palermo Agrigento all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Un’auto con cinque giovani si è scontrata con una cisterna. Nell’impatto due giovani morti e tre sono stati portati in ospedale.

Un giovane gravissimo

Uno dei tre è gravissimo. L’incidente questa mattina all’alba. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

Chiusa la strada

La statale è stata temporaneamente chiusa il tratto, in entrambe le direzioni, al km 239 a Bolognetta. Sono previste deviazioni: per i veicoli in direzione Catania uscita al km 239,500 (Bivio Bolognetta), per i veicoli in direzione Palermo uscita al km 238,500.

Le vittime e i feriti

Lo scontro è avvenuto attorno alle 6 tra una Seat Leon e un’autocisterna. Nell’impatto sono morti il conducente Ruben Salvatore Ciaccio di 25 anni e Samuele Cusimano di 21 anni. Sono tutti di Villafrati (Palermo). All’ospedale Civico c’è un altro giovane di 27 anni in gravissime condizioni. Altri due giovani sono stati trasportati al Buccheri La Ferla rispettivamente in codice rosso e in codice arancione.

Illeso il guidatore della cisterna. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri. La strada è ancora chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi per accertare le responsabilità.

Muore 17enne dopo 4 mesi di agonia

Scicli piange la scomparsa di Valerio Pacetto, il giovane di 17 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale lo scorso 20 agosto. Dopo quattro mesi di lotta tra la vita e la morte al Policlinico di Catania, il ragazzo si è spento nel pomeriggio, lasciando la comunità sgomenta.

L’incidente e il ricovero

Il tragico incidente avvenne in contrada “Balatelle”, sulla strada che collega Scicli a Cava d’Aliga, intorno alle 21.30. Valerio, a bordo del suo scooter, stava rientrando a casa quando si è scontrato con un’automobile guidata da un altro giovane. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da richiedere il trasferimento dall’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica al Policlinico di Catania.

Scicli unita nella speranza e nel dolore

Per quattro mesi, l’intera città di Scicli ha sperato in una sua ripresa, unendosi al dolore della famiglia Pacetto, molto conosciuta e stimata nella comunità. Le preghiere e l’affetto non sono purtroppo bastati a evitare il tragico epilogo.

L’ultimo saluto a Valerio

La salma di Valerio è attesa a Scicli nella giornata di domani. La veglia funebre si terrà presso l’abitazione di famiglia, a cui seguiranno i funerali. Un ultimo saluto a un ragazzo solare, amante dei cavalli, ricordato per la sua bontà d’animo. Una giovane vita spezzata troppo presto sulla strada di contrada “Balatelle”, un percorso che Valerio aveva affrontato innumerevoli volte.

Like this: Like Loading...