Incidente stradale tra due mezzi sulla Palermo Agrigento. Il bilancio è pesantissimo due morti e un ferito nel territorio di Vicari, dove è avvenuto l’impatto tra un furgone, un Iveco Daily riconducibile a un’azienda che commercia elementi d’arredo, e una Peugeot station wagon. Non si conoscono ancora le generalità delle vittime, che sarebbero i conducenti di entrambi i mezzi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno chiesto l’intervento di un elicottero per trasportare in ospedale l’unico superstite, e gli agenti della polizia stradale di Lercara Friddi che ora cercheranno di fare luce sull’accaduto ricostruendo la dinamica.

Per il momento la viabilità è interrotta nel tratto coinvolto dall’incidente per consentire ai poliziotti di eseguire i rilievi prima di procedere con la rimozione dei mezzi.