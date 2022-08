Il lutto sui social

La tragica morte di Andrea Aiello, 29 anni, avvenuta questa in un incidente automobilistico in viale Lanza di Scalea allo Zen, ha scosso gli amici ed i colleghi. Il giovane avrebbe dovuto intraprendere la carriera d’avvocato.

Il cordoglio dell’Agius

L’Agius, l’associazione giuristi siciliani, in un post su Facebook manifesta il suo cordoglio.

“Andrea Aiello sarebbe diventato certamente un Avvocato – si legge sul post – aveva superato brillantemente la prima prova orale, a breve avrebbe sostenuto la seconda. Andrea è stato strappato alla vita questa notte, a causa di un tragico incidente. Ai suoi familiari, ai suoi amici, il cordoglio di tutta Agius e di tutti i colleghi palermitani. Ciao Andrea”.

A girare il post l’avvocato Antonello Armetta che aggiunge: “Andrea sarebbe diventato un nostro collega, tra qualche settimana. Non ci sono parole per esprimere la tristezza che questa notizia lascia in tutti noi. Ai familiari ed agli amici le più sentite condoglianze da parte di tutta l’avvocatura palermitana”.

L’incidente nella notte

L’incidente mortale stanotte in via Lanza di Scalea, allo Zen, all’altezza della rotonda, poco prima del Velodromo a Palermo. La vittima Andrea Aiello, 29 anni, che percorreva la strada in direzione della città in sella ad una moto.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro: i rilievi dell’Infortunistica della polizia municipale sono ancora in corso.

Secondo una prima ricostruzione, Aiello avrebbe perso il controllo del suo mezzo ed avrebbe fatto un volo di diversi metri prima di schiantarsi al suolo.

Dopo l’incidente è stata chiamata un’ambulanza del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Ieri lo scontro sulla Palermo Sciacca

Meno di 24 ore prima uno scontro frontale era avvenuto lungo la strada statale Palermo Sciacca all’altezza di Altofonte subito dopo lo svincolo di Giacalone. Nello scontro tra un furgone Ducato e una Jeep sono rimasti feriti i l’autista e i passeggeri del furgone, marito, moglie e il figlio di 13 anni. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

L’automobilista a bordo della Jeep Renegade, che era stata rubata nella notte a Sciacca, è fuggito ed è ricercato dai carabinieri della compagnia di Monreale.

Nell’incidente per liberare i passeggeri del furgone sono intervenuti i vigili del fuoco.

I precedenti su quella strada, la tragedia dell’11 agosto

Una vera e propria sciagura si era consumata lungo la statale per Sciacca nel pomeriggio dell’11 agosto scorso. Sono due le vite spezzate nel tragico incidente mortale avvenuto presso contrada Piana Scunchipani. Ieri pomeriggio era morta, Sofia Giummo, 34 anni, di Piazza Armerina (Enna). Questa notte si è spento all’ospedale Civico di Palermo anche il compagno, l’ortopedico Angelo Graceffa, 39 anni, di Aragona (Agrigento), in servizio all’ospedale di Enna. Era stato portato il elisoccorso in condizioni disperate.