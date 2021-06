Ancora un drammatico incidente sulle strade siciliane. Una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita in uno contro frontale tra un autocarro ed un’autovettura avvenuto sulla Strada statale 417, al km 7, in territorio di Caltagirone (Catania).

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per permettere l’esecuzione delle necessarie operazioni di sgombero dei veicoli e pulizia del piano viabile.

Il bilancio è pesantissimo: un morto e un ferito. Il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra un’auto e un mezzo furgonato. A perdere la vita un giovane di 21 anni di Gela, che era alla guida della vettura.

Sul posto è presente personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, oltre che del 118.

(in aggiornamento)