Incidente mortale sulla statale Palermo-Agrigento all’altezza di Villafrati. Nello scontro tra un’Audi e una moto Honda è morto Rosario Pagano, di 65 anni, di Ventimiglia di Sicilia. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. I rilievi sono condotti dalla compagnia di Misilmeri. I mezzi sono stati sequestrati.

Incidente mortale a Palermo, morto Andrea Aiello

Incidente mortale in via Lanza di Scalea, allo Zen, all’altezza della rotonda, poco prima del Velodromo a Palermo. La vittima è Andrea Aiello, 29 anni, che percorreva la strada in direzione della città in sella ad una moto. I rilievi sono

eseguiti dell’Infortunistica della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, Aiello avrebbe perso il controllo del suo mezzo ed avrebbe fatto un volo di diversi metri per finire sull’asfalto. Dopo l’incidente è stata chiamata un’ambulanza del

118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Andrea Aiello avrebbe dovuto affrontare la seconda prova orale per diventare avvocato, dice l’Agius, l’Associazione giuristi siciliani, in un post su Facebook nel manifestare il cordoglio per la morte del giovane. Il presidente dell’Ordine degli avvocati, Antonello Armetta, spiega che «Andrea sarebbe diventato nostro collega tra qualche settimana. Non ci sono parole per esprimere la tristezza che questa notizia lascia in tutti noi. Ai familiari ed agli amici le più sentite condoglianze da parte di tutta l’avvocatura palermitana».

La morte di Rosario Tornabene a Lascari

E’ stata accertata la morte cerebrale per Rosario Tornabene, il giovane di 20 anni di Lascari rimasto ferito al kartodromo del paese in provincia di Palermo. I medici hanno completato la fase di osservazione. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. Il giovane era ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo.