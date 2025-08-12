Incidente stradale a Villagrazia di Carini. Due giovani sono rimasti feriti a bordo di una Citroen C3 rimanendo incastrati nell’abitacolo.

Un incidente si è verificato la scorsa notte lungo la strada statale 113, a Villagrazia di Carini, dove i sanitari del 118 hanno soccorso due diciannovenni che sono stati portati con l’ambulanza a Villa Sofia dove sono entrati in codice rosso.

Dopo le segnalazioni arrivate da alcuni automobilisti di passaggio sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno effettuato i rilievi. Secondo una prima ricostruzione i due amici (D. F. e M. M. le iniziali) stavano percorrendo la strada in direzione Cinisi quando il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto.

La Citroen C3, dopo una sbandata, ha terminato la corsa all’interno di una proprietà privata. Per tirarli fuori dal mezzo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno affidato i feriti ai sanitari del 118. I militari hanno richiesto ai medici di effettuare alcol e drug test per valutare le condizioni del conducente al momento dell’impatto.

Tre giorni fa un motociclista di 36 anni è finito in ospedale, al Policlinico, in seguito a un incidente avvenuto all’incrocio tra via Anita Garibaldi e via Duca Mignano, a Misilmeri. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo prima di schiantarsi contro un muro.